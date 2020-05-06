Арахамия сегодня ждет "новостей" по новой должности Саакашвили

Сегодня Саакашвили подтвердил информацию СМИ о том, что он будет назначен в Национальный совет реформ.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на вопрос журналистов относительно возможного назначения экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили на какую-то должность предположил, что сегодня будут новости.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я думаю, что по Саакашвили сегодня будут новости. Но они будут из другого здания озвучены", - отметил Арахамия.

На уточнение, может ли Саакашвили быть назначен на должность секретаря Национального совета реформ, депутат ответил: "Нет, он точно не будет секретарем... Все остальное - за Саакашвили и Офисом президента".

Также относительно того, может ли Саакашвили быть председателем Нацсовета реформ, Арахамия уточнил: "Он может быть всем. Вы знаете, что господин Саакашвили очень энергичный и амбициозный человек".

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Сегодня политик подтвердил информацию некоторых СМИ, что он будет назначен в Национальный совет реформ.