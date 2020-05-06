Саакашвили подтвердил, что для него подготовили кресло в Нацсовете реформ

22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ. Позже стало известно, что Саакашвили может войти в Национальный совет реформ.

Бывший президент Грузии и экс-руководитель Одесской ОГА Михеил Саакашвили подтвердил информацию некоторых СМИ, что он будет назначен в Национальный совет реформ.

Об этом сообщает DW.

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«Председателем исполнительного комитета, а не секретарем», – уточнил он.

Но политик пока не назвал точную дату назначения. По словам журналистов, это может произойти уже в среду.

Национальный совет реформ создали в 2014 году по указу пятого президента Петра Порошенко. Это специальный консультативно-совещательный орган при Президенте Украины, который занимается стратегическим планированием, согласованием позиций по единой политики реформ в Украине и ее реализации.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.

По данным СМИ, во фракции «Слуга народа» после долгих переговоров удалось собрать 140-170 голосов за назначение Саакашвили. После этого Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

Позже стало известно, что Саакашвили может войти в Национальный совет реформ.