Ограничения будут касаться народных депутатов и их помощников, работников Аппарата ВР, членов Кабинета министров, журналистов и совершеннолетних участников открытых мероприятий в парламенте.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о новых правилах допуска в парламент в связи с COVID-19.

Текст распоряжения №412 от 12 ноября "О некоторых мерах по предупреждению распространения острой респираторной болезни" размещен на сайте ВР.

Документом предусматривается временно, на период карантина, допускать в административные здания, сооружения и служебные помещения ВР при наличии одного из документов: сертификата о вакцинации, справки о негативном тесте или справки о выздоровлении от COVID-19. Речь идет, в частности, о народных депутатах и их помощниках, работниках Аппарата ВР, членах Кабинета министров, журналистах и совершеннолетних участниках открытых мероприятий в парламенте.

Председателям комитетов ВР, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий парламента рекомендуется проводить заседания этих органов, как правило, в режиме видеоконференции.

Представители средств массовой информации могут присутствовать в административном здании ВР на ул. Грушевского, 5, при наличии постоянной карточки аккредитации, выданной Аппаратом ВР и разовых дополнительных пропусков в таком количестве: до 200 человек - в пресс-центре на третьем этаже; до 30 человек (операторов/фотокорреспондентов с профессиональным оборудованием) - в ложе прессы балкона зала заседаний ВР; до 200 человек - в кулуарах второго этажа пленарной части парламента.

Также устанавливается, что до пресс-центра на третьем этаже допускается телевизионных каналов не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информационных агентств - не более 2 человек, от других изданий - по 1 лицу; в кулуары второго этажа допускается от телеканалов не более одной съемочной группы (до 2 человек), от информагентств, в том числе, фотокорреспондентов - не более 2 человек, от других изданий - по 1 человеку.

Распоряжение вступает в силу с 15 ноября.

Как сообщал УНИАН, в Украине кампания по вакцинации против COVID-19 началась 24 февраля.

Читайте также"Единственный выход": в Минздраве сказали, как уменьшить "коронавирусную" нагрузку на медсистему11 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что уже более 34% украинцев в возрасте от 18 лет получили по крайней мере одну дозу антиковидной вакцины. Лучшие показатели вакцинации людей старше 60 лет в Киеве (60%) и Львовской области - почти 51%

Лучше всего в этой возрастной группе, как уточнил министр, прививаются люди в возрасте от 60 до 69 лет - процент вакцинированных по крайней мере одной дозой составляет 41%.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава - 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская