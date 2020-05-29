"Я сейчас сниму микрофон и уйду": ведущая Мосейчук поссорилась с нардепом в прямом эфире

Во время спора политик обвинил Мосейчук в "ангажированности" и "непрофессиональных вопросах".

В прямом эфире общественно-политического шоу "Право на владу" между его ведущей Наталией Мосейчук и нардепом от фракции "Батькивщина" Алексеем Кучеренко возникла острая перепалка.

Во время спора политик обвинил Мосейчук в "ангажированности" и "непрофессиональных вопросах", пишет ТСН.

Так, во время эфира Наталья Мосейчук говорила о том, что жителям ЖК "Патриотика" в Киеве отключили холодную воду и электроэнергию и люди вынуждены терпеть неудобства в условиях пандемии коронавируса. Однако нардеп начал перебивать телеведущую с заявлениями, что он знает об этой ситуации.

"На бытовом уровне можно? Мои родители - они живут в "Патриотике" в Киеве. Несколько домов отключили от холодной воды и электричества. ДТЭК. Достучаться, найти правду невозможно. Я вам объясню", - говорила ведущая, но вдруг ее прервал Кучеренко, - "Нет! Я объясню! Ваш застройщик продал... Я знаю эту ситуацию".

В то же время, Мосейчук попросила продолжить рассказ и добавила: "Четырехэтажные дома стоят без света и воды. Люди носятся туда-сюда, медики отказываются подниматься. А коронавирус, на секундочку! Ни от волонтерства ДТЭК нет, никакой благотворительности от ДТЭК нет. Тьфу и растерли!".

В свою очередь, Алексей Кучеренко, который также является бывшим министром по вопросам ЖКХ, заявил о том, что на днях в НКРЕКП об этом проводили совещание и проблема в "Патриотике" возникла из-за якобы полузаконности постройки многоэтажки.

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"В чем огромная проблема? Застройщики построили "Патриотику" и другие микрорайоны без технических условий на временном подключении. То есть эти мошенники, по сути, переложили эту проблему на вас. Сейчас, согласно новым правилам рынка, вам нужно перезаключить договор, а у вас нет в доме технических условий на подключение. Он полулегальный. Поэтому можете на всех валить, но я могу сказать одно: это коррупция во время строительства в Киеве. И там ищите ГАСК, силовиков, которые позволяли все это делать... Я предлагаю господину Герусу (глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус - ред.) как порядочному человеку на ближайшем комитете рассмотреть, как произошла эта ситуация, призвать ДТЭК, призвать Национальную комиссию регулирования, призвать КГГА. И мы дадим вам ответ. Можно я вам так отвечу?", - высказался Кучеренко.

Наталия Мосейчук на такое заявление сказала, что не верит. После чего между ними и завязалась серьезная словесная перепалка, поскольку нардеп заявил, что "не верит в ее объективность в этой ситуации".

"Вы мне не верите? А я не верю в то, что вы не заангажированная в этой ситуации. Я по своей инициативе проводил и по инициативе госпожи Бабник, члена НКРЭКУ, два дня назад это совещание. Не хотите верить? Идите своим путем", - эмоционально высказался Алексей Кучеренко.

"Я иду дальше. Я задам вопрос, несмотря на ангажированность, я все-таки смелая. Скажите, пожалуйста, (...) Скажите, пожалуйста: а господин Ахметов не может закрыть ДТЭК на ключ и тоже сделать "темную" всей стране?", - спросила Мосейчук.

Нардеп ответил, что об этом нужно спрашивать непосредственно у Рината Ахметова.

"Господин Алексей, как вы позволили найтись в стране такому монополисту? Для чего у нас монополисты? В энергетике у нас монополисты...", - сказала Мосейчук.

На что нардеп ответил, что она ставит "непрофессиональные вопросы". Телеведущую такие слова возмутили и она даже заявила, что покинет студию.

"Я сейчас сниму микрофон и уйду через то, что я ставлю вам непрофессиональные вопросы. Я ставлю вам человеческие вопросы", - подчеркнула Мосейчук.

Однако Кучеренко дальше стоял на своем и сказал, если он пришел на шоу в гости, то ведущая должна вести себя вежливо и учтиво.

"Я пришел к вам в гости - будьте вежливыми! Дайте мне высказаться", - добавил Кучеренко.

Напомним, ранее глава фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время эфира общественно-политического ток-шоу "Право на владу" поинтересовалась у телеведущей шоу Натальи Мосейчук, довольна она президентством Зеленского.

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