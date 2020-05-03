Российские власти не обеспечивают защиту от коронавируса в тюрьмах и СИЗО - правозащитница

Есть рекомендации ООН и Совета Европы о том, как снизить риски заболевания COVID-19 в местах несвободы. Как на территории Крыма, так и на территории России, где содержатся граждане Украины, эти рекомендации не исполняются.

В условиях пандемии COVID-19 российские власти не заботятся об эпидемиологической безопасности в тюрьмах и СИЗО.

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Об этом заявила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"Есть рекомендации ООН и Совета Европы о том, как снизить риски заболевания COVID-19 в местах несвободы. К сожалению, как на территории Крыма, так и на территории России, где содержатся граждане Украины, эти рекомендации не исполняются", - отметила она.

По словам правозащитницы, сейчас СИЗО Симферополя переполнен, что подтвердил сам директор ФСИН России Александр Калашников.

"Мы установили, что ни там, ни в колониях не выдаются средства индивидуальной защиты, даже когда есть подозрения на коронавирусную инфекцию. Людей продолжают содержать в одной камере без масок и дезинфекторов. Между тем во время пандемии у государства-оккупанта есть дополнительное обязательства обеспечить право на жизнь людей в местах несвободы. В целом же остается актуальной основная проблема непредоставления медицинской помощи заключенным, о чем мы неоднократно говорили", - рассказала Скрипник.

По ее данным, речь идет не только о хронических болезнях, но и о переломах, которые не лечат надлежащим образом.

"Этапирование - отдельная проблема. Часто оно происходит в ужасных условиях, людей не кормят иногда по несколько дней. По сути, это обращение приравнивается к пыткам. Сейчас в связи с коронавирусом запретили практически все краткосрочные и долгосрочные свидания, передачи также ограничены, в том числе лекарств. Посещать заключенных могут только адвокаты, и то это не так просто организовать. Так что ситуация для людей, которые находятся там, сейчас еще ухудшилась, они еще более изолированы, чем раньше", - сообщила правозащитница.

"Если говорить о гражданстве, у нас были обращения в 2014-2015 годах от тех, кто остался в колониях Крыма или СИЗО Симферополя. Они отказывались от получения российского паспорта и из-за этого подвергались очень жестокому обращению, избиениям и так далее", - добавила Скрипник.