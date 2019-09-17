Карпюк о пытках в РФ: держали в железной клетке, били электротоком и не давали спать

Карпюк отрицает свое участие в Чеченской войне.

Освобожденный из российской тюрьмы Николай Карпюк рассказал, что его пытали в России в течение пяти дней: держали в железной клетке, били электрическим током и не давали спать, требуя признаться в том, что он якобы участвовал в Чеченской войне.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Пытки были с 21 по 25 марта (2014), меня каждую ночь вывозили, подсоединяли электрический ток и не давали в течение всего этого времени спать. Возвращали в изолятор временного содержания, там проводили в комнату для проведения следствия, и там, в этой комнате, держали в металлической клетке размером один на один метр и не давали спать. Хотели от меня признаний, что я участвовал в Чеченской войне», - заявил он.

Карпюк сказал, что участвовал в двух вооруженных конфликтах: в приднестровском (на стороне непризнанного образования «Приднестровье») и в грузино-абхазском (на стороне Грузии), и отрицает свое участие в Чеченской войне.

«Я скажу откровенно - я был командиром УНСО в войне в Приднестровье, я был командиром УНСО в войне в 1993 году в Абхазии, долго там провоевал и был ранен, но на Чеченскую войну я не отправлялся, учитывая две причины. Причина первая - в то время у меня была очень больна мама, она и умерла в марте 1995 года, и вторая - я не поддерживал участие нашей организации в этой войне, мы симпатизировали и собирали гуманитарную помощь чеченцам, но для нас тогда было важно сохранить ситуацию в Крыму», - добавил он.

По словам Карпюка, после прекращения пыток к нему относились нормально.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.