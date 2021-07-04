На этот случай у участников "Си Бриза" есть "определенные отработанные процедуры".

Командующий Военно-Морских Сил Украины контрадмирал Алексей Неижпапа не исключает провокаций со стороны России во время международных военных учений «Си Бриз-2021».

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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Неижпапа отметил, что вдоль побережья Крыма размещены боевые корабли Черноморского флота, а с апреля базируются еще и корабли Балтийского и Северного флотов Российской Федерации. Они ведут наблюдение за учениями «Си Бриз-2021».

«Таким образом, провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников «Си Бриза» существуют отработанные процедуры», - добавил командующий ВМС.

«Си Бриз-2021»: что необходимо знать

28 июня в Одессе стартовали международные учения «Си Бриз-2021». Это самые масштабные учения за 20 лет.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина благодаря учениям «Си Бриз-2021» не допустит ограничения свободы судоходства в Черном море со стороны России.

По данным украинской разведки, Россия для наблюдения за учениями «Си Бриз-2021» вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота.

Справка. Sea Breese – многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

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Автор: Светлана Закелова