Глава МИД сообщил, что правительства Украины и Польши работают над решениями, потому что конфликтная ситуация никому не нужна.

Россияне будут нагнетать ситуацию с фермерскими протестами в Польше, но Украина не будет терпеть безосновательные нападки и будет действовать жестко.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Голосу Америки". Глава МИД отметил, что ситуация у границы Польши с Украиной очень сложная и очень простая одновременно.

"Сложная она в том, что произошло не только в Польше сваливание всей ответственности за проблемы европейских фермеров на Украину. Почему-то они не говорят о российском зерне, которое поступает на европейский рынок. Почему с ним никто не борется. Почему никто не борется с европейскими фермерами с зерном из вне Европы, которое в огромных объемах поступает на рынок Европы. Раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина", - возмутился Кулеба.

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В частности, министр сказал, что именно такое убеждение присуще польским протестующим. В этой связи, он добавил, что в Европе правительствам стран надо начать честно говорить со своими фермерами о том, что Украина не является ключевой проблемой. По словам главы МИД, проблема гораздо шире и он призывает не сваливать все на Украину.

"Мы не являемся, не были и не будем каким-то козлом отпущения, который будет терпеть все эти безосновательные нападки. И там где надо действовать жестко, мы будем действовать жестко. И пусть потом не обижаются, что мы проявили какой-то характер. Мы это уже сделали в случае с тем сумасшедшим протестующим, который там Путина призывал. И надо отдать должное, что польские власти отреагировали", - заявил Кулеба.

Он уверяет, что Украина будет и в дальнейшем жестко защищать свои экономические интересы.

"А простая часть заключается в том, и это главный вывод моего разговора в Варшаве - мы очень долго говорили... Все просто в том смысле, что и правительство Польши, и правительство Украины работает над решениями. Потому что этот конфликт никому не нужен и есть искреннее желание избегать любых обострений. Но дальше будут дополнительные провокации. Мы понимаем, что "русские" и их агенты всю эту историю будут нагнетать, будет больше провокаций, поэтому надо держать голову холодной и принимать быстро решения", - сказал Кулеба.

Протесты в Польше

Как сообщал УНИАН, в Польше фермеры выступают против свободного импорта продуктов продовольствия из Украины и политики "зеленого курса" ЕС в сельском хозяйстве.

Также на территории Польши случаются диверсии в отношении украинской агропромышленной продукции, которая перевозится в вагонах поездов и в грузовиках. В частности, зафиксировано, что неизвестные лица открывали контейнеры, и украинское зерно высыпалось на железнодорожные пути или автомобильную дорогу.

27 февраля, тысячи фермеров устроили масштабный протест в Варшаве. На одной из центральных площадей они разожгли костры и файеры. В дело вмешалась полиция. Протестующие развернули флаги, баннеры, а также впереди шествия разместили инсталляцию в форме танка.

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