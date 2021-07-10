Конфликтных ситуаций, которые могли помешать тренировкам в рамках учений, не возникало.

Россия внимательно наблюдала за международными учениями «Си Бриз-2021».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Одессе заявил руководитель учений «Си Бриз-2021» с украинской стороны заместитель командующего ВМС Алексей Доскато.

«Во время учений Российская Федерация очень внимательно наблюдала за нашими действиями, но это не помешало нам выполнить план учений. Конфликтных ситуаций, которые помешали бы нам выполнить программу учений, не было», - заявил офицер.

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В свою очередь заместитель командира 65-й оперативной группы Шестого флота Военно-морских сил США капитан 1-го ранга Кайл Гантт (Kyle Gantt) сообщил, что все действия во время учений оценивались по стандартам НАТО.

«Учения в очередной раз доказали, что украинские военные могут эффективно работать по стандартам НАТО. План учений был выполнен без каких-либо отклонений, что означает - мы готовы к сотрудничеству. И для нас эти учения были сфокусированы на то, что наши войска могут эффективно работать вместе», - сказал он.

Военные учения "Си Бриз-2021"

Сегодня в Одессе завершились самые масштабные за свою историю международные учения «Си Бриз».

В них приняли участие представители почти 30 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Также в учениях, которые стартовали 18 июня, участвовали эсминец HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.

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Автор: Лариса Козовая