Россия должна проиграть в войне против Украины, а наша страна должна стать частью свободного мира.
Об заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе саммита первых леди и джентльменов.
"Я очень надеюсь, что Украина очень скоро освободится, очень скоро восстановится и превратится в самую волшебную и современную страну в мире. Главное, чтобы россияне теперь проиграли с военной и других точек зрения, а Украина стала частью свободного мира", - сказал он.
Дуда также отметил мужественность украинских солдат, успешно противостоящих превосходящим в числе российским оккупантам.
"Мы все равно продолжим оказывать помощь украинцам, самое важное для нас задание", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.
Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.
Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.
Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.