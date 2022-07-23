Президент Польши отметил мужественность украинских солдат, успешно противостоящих превосходящим в числе российским оккупантам.

Россия должна проиграть в войне против Украины, а наша страна должна стать частью свободного мира.

Об заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе саммита первых леди и джентльменов.

"Я очень надеюсь, что Украина очень скоро освободится, очень скоро восстановится и превратится в самую волшебную и современную страну в мире. Главное, чтобы россияне теперь проиграли с военной и других точек зрения, а Украина стала частью свободного мира", - сказал он.

Дуда также отметил мужественность украинских солдат, успешно противостоящих превосходящим в числе российским оккупантам.

"Мы все равно продолжим оказывать помощь украинцам, самое важное для нас задание", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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