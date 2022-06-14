В частности, речь идет о конце эпохи российской нефти, экономической изоляции РФ и потере международной репутации.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил факторы, благодаря которым Россия потерпит поражение в войне против Украины.

Об этом Подоляк сообщил в Telegram.

"Ситуация на фронте "в моменте" тяжелая, потому что оружия у z-орды действительно накопилось очень много. И в любом случае Россию ждет поражение в этой войне – историческая логика неумолима. В тот самый момент, когда первый солдат перешел границу Украины, странная "безунитазная" империя подписала себе смертный приговор", - отметил Подоляк.

По убеждению советника руководителя ОП, для этого есть несколько причин.

"Конец эпохи российской нефти. Россия десятилетиями получала сверхприбыли от продажи сырья в Европу. Введение эмбарго на российскую нефть и заморозка "Северного потока-2" заканчивают эту эпоху. Москва не сможет перестроиться и продавать те же объемы Китаю и Индии", - считает Подоляк.

По его убеждению, России придется навсегда заморозить часть нефтяных скважин.

"Со временем Европа начнет отказываться и от газа, ища альтернативы и меняя производственные цепочки. Это неизбежно, просто потому что Россия стала неадекватным и непредсказуемым партнером, с которым нельзя иметь дел. Поскольку Россия не умеет создавать ничего, кроме продажи природных даров, в среднесрочной перспективе ее постепенный упадок – обязательная вещь", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, кроме того, экономическая изоляция РФ приведет к "новым девяностым".

"Россия - большая по площади страна с большим объемом ресурсов. Но даже с таким "запасом прочности" экономика России уже начинает удивительные странствия на дно. "Импортозамещение" невозможно – руками не вышли. А потому автомобили без подушек безопасности и стеклоподъемников – только начало", - добавил он.

Также, по мнению Подоляка, Россию ждет полная потеря международной репутации.

"Десятилетиями Кремль вкладывал миллиарды в свой образ "миротворца" и заигрывал с правыми силами в Европе. Сегодня неважно, или ты "правый", или "левый" – Россия стала синонимом слова "токсичность". Москва стала не только изгоем для западного мира, но и для соседей. Никто не хочет иметь дел с Москвой, чтобы завтра тебя не пришли "спасать". Тот, кто уже имеет, пытается дистанцироваться", - подчеркнул Подоляк.

По его мнению, "Путин феерически начал эпоху упадка России, потери ею любого глобального веса".

"Россия обязательно проиграет, потому что ее модель нежизнеспособна. Вопрос в том, когда и какой ценой. Наше задание – обеспечить проигрыш России максимально быстро. Для этого нам необходимо как можно больше оружия", - подытожил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Подоляк обнародовал список необходимого для Украины тяжелого вооружения для победы над РФ.

По его данным, это 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2 тыс. единиц бронетехники; 1 тыс. дронов.

Подоляк отметил, что украинские власти ожидают согласования решения о предоставлении такого вооружения по итогам заседания 15 июня в Брюсселе Консультативной группы по вопросам обороны.

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