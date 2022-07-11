По словам Ахметова, такое решение продиктовано вступлением в силу закона об олигархах.

Инвестиционная компания Рината Ахметова выходит из медиабизнеса. На этой неделе "Медиа Группа Украина" передаст государству лицензии своих телеканалов и печатных медиа, деятельность онлайн-медиа будет прекращена.

Об этом говорится в заявлении Рината Ахметова относительно активов "Медиа Группа Украина", опубликованном на сайте SCM.

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от наших лицензий печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа "МГУ", - объявил он.

По словам Ахметова, такое решение продиктовано вступлением в силу закона об олигархах.

"Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях", - пояснил он.

Бизнесмен отметил, что за более чем 20 лет работы общий объем инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил 1,5 миллиарда долларов. В медиахолдинге работали 4 тысячи журналистов и других сотрудников.

Справка УНИАН. Медиахолдинг "Медиа Группа Украина" - компания, объединяющая телевизионные, издательские и другие медиапроекты System Capital Management, принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Медиахолдинг объединяет телеканалы "Украина", "Украина 24", "НЛО TV", платформу "Сегодня" (теленовости, сайт), спортивные телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", платформу OLL.TV, кроссплатформенный проект Vogue.UA и другие проекты.

Закон об олигархах в Украине

5 ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

Совет нацбезопасности и обороны по обращению Кабмина, Службы безопасности, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета будет определять, является ли человек олигархом и будет формировать соответствующий реестр.

Согласно закону, олигархом считается человек, который одновременно отвечает по меньшей мере трем критериям. А именно: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем предприятия или компании, являейся монополистом на рынке и в течение года удерживающей или усиливающей свое положение; владеет активами и субъектами хозяйствования, общая стоимость которых превышает 2 млрд 270 млн грн.

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