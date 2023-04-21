Это подтвердила и мэр Парижа Анн Идальго, ведь именно французская столица будет принимать Олимпиаду 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не должна иметь никакого доступа к спортивным и олимпийским площадкам, пока продолжается ее агрессия.

"Очевидно, что государство-террорист будет делать все, чтобы оправдать себя через спорт или чтобы использовать международное олимпийское движение в поддержку своей агрессии. Именно поэтому важно, чтобы, пока продолжается агрессия, российское государство не имело никакого доступа к спортивным, олимпийским площадкам. В частности, к парижской площадке – именно этот город будет принимать Олимпиаду 2024 года", – отметил он в традиционном вечернем обращении.

Президент добавил, что 20 апреля во время встречи с ним мэр Парижа Анн Идальго в очередной раз подтвердила, что не видит места для представителей государства-агрессора в Париже, пока продолжается агрессия.

Видео дня

"Это четкий, важный сигнал, спасибо за него. Было бы хорошо, чтобы именно такие сигналы слышали в Международном олимпийском комитете, где пока, к сожалению, личная выгода отдельных бюрократов доминирует над олимпийскими принципами", – подчеркнул Зеленский.

Участие российских спортсменов в международных соревнованиях

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям позволить спортсменам из России и Беларуси выступать на соревнованиях, однако отложил рассмотрение вопроса об их участии в Олимпиаде.

В ответ на это Министерство молодежи и спорта Украины запретило национальным сборным Украины будут участвовать в международных соревнованиях, в которых будут выступать спортсмены из России или Беларуси, под угрозой дисквалификации.

Также министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина может бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, если в них будут участвовать российские и белорусские спортсмены.

Вас также могут заинтересовать новости: