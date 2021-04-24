В Минобороны России утверждают, что закрытие трех участков акватории моря не будет "мешать судоходству через Керченский пролив".

Российская Федерация с сегодняшнего вечера закрывает для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря у берегов оккупированного Крыма.

Читайте такжеУ Зеленского объяснили решение России отвести войска от границ Украины

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление навигации и океанографии Министерства обороны РФ.

В частности, ограничение будет действовать с 21:00 24 апреля до 21: 00 31 октября. В это время якобы будут проходить учения флота.

На это время будут закрыты участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшой участок около западной оконечности Крыма.

В Минобороны РФ утверждают, что закрытие не будет "мешать судоходству через Керченский пролив".

Россия в Черном море: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 апреля в МИД Украины заявили, что намерение РФ закрыть части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран является очередной попыткой нарушения норм и принципов международного права и узурпацией суверенных прав Украины как прибрежного государства.

В Европейском Союзе заявили, что изучают ситуацию с ограничением Россией свободы судоходства в Черном море возле оккупированного Крыма.

Накануне Россия проводила межвидовые военные учения на полигоне Опук в рамках внезапной проверки боеготовности. Более 10 тыс. российских военных, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения участвовали в активной фазе обучения.

Россия с 20-го до 24 апреля ограничивала полеты на высоте 19 тыс. м над южной частью Крыма от Севастополя до Феодосии, а также над прилегающими к Южному берегу полуострова территориальными водами и частью международных вод Черного моря.

Россия закрывала акваторию Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, "РФ не должна препятствовать или мешать транзитному прохождению через международный пролив в украинские порты в Азовском море". На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия решилась на усиление эскалации в море, заявили в ведомстве.

20 апреля командование Черноморского флота РФ вывело в Черном море более 20 кораблей на учения вместе с экипажами штурмовиков Су-25СМ3.

16 апреля с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе выступила временная поверенная в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины и угрожает трансатлантической безопасности.

Вашингтон собирался направить свои военные корабли в Черное море "в знак поддержки Украины на фоне увеличенной военного присутствия России у восточных границ страны. В Пентагоне отмечали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пришлет Москве "особый сигнал" о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко