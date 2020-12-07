Глава МИД убежден, что отныне Киев имеет в своем юридическом арсенале «дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал обновленную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" новым элементом правового давления на Российскую Федерацию.

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Об этом говорится в заявлении главы МИД, обнародованном пресс-службой внешнеполитического ведомства.

«В этом году резолюция - новый элемент возрастающего правового давления на Россию», - отметил Кулеба. По его словам, принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Россией, остается в центре внимания международного сообщества, которое «рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе». «Отныне Украина имеет в своем юридическом арсенале дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма», - заявил Кулеба.

Обновленная резолюция против милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей

7 декабря Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию против милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей. За обновленный текст резолюции проголосовали 63 страны-члены ООН, воздержались - 62. Против принятия этой резолюции в целом проголосовали 17 стран-членов ООН. В частности, это Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

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Автор: Виталий Саенко