Москва отвергает причастность своих войск к военным преступлениям против мирных украинцев.

Председательствующая в Совбезе ООН Великобритания отказала России в проведении заседания о якобы "провокациях" в Буче. Кремль продолжает отрицать свою причастность к массовым расстрелам мирных жителей.

О решении Британии сообщила представитель МИД агрессора Мария Захарова.

Она заявила, что российская делегация не остановится и продолжит требовать этого самого заседания.

Россия обратилась к руководству ООН с требованием провести срочное заседание Совбеза по делу о расстрелах в Буче.

Москва отвергает причастность своих войск к военным преступлениям против мирных жителей захваченных РФ украинских городов.

Информацию о пытках, изнасилованиях и убийствах украинцев в Буче российское военное командование называет "провокацией". По мнению Москвы, указанные преступления совершили "неонацисты".

Мир осудил действия российской армии в Украине, европейские лидеры пообещали справедливое наказание для планировщиков и исполнителей.

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