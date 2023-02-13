Участники встречи рассмотрят вопросы защиты украинского неба, развития "танковой коалиции" и другие темы.

Министр обороны Украины Алексей Резников отправился в Брюссель (Бельгия), где 14 февраля состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-9").

"Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая интенсивно будет работать с партнерами в ближайшие дни. Темп чрезвычайно высокий", - заявил Резников в социальной сети Facebook.

Также министр огласил главные вопросы повестки дня заседания "Рамштайн-9".

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В частности, участники встречи рассмотрят вопросы защиты украинского неба, в том числе – с помощью привлечения авиационной платформы, развития "танковой коалиции", формирования запаса прочности по боеприпасам, тренинговых программ для украинских воинов и стабильности поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "военного шенгена".

"Накануне имел ряд разговоров с партнерами – их вовлеченность и поддержка дают оптимизм", - говорится в сообщении.

Заседание в формате "Рамштайн": детали

20 января после предварительного заседания в формате "Рамштайн", председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что выгнать российские войска в течение этого года со всей оккупированной территории Украины будет очень сложно. В то же время, как сказал генерал, это не значит, что этого не произойдет.

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что на заседании "Рамштайн-8" объявили о новом значительном пакете "боевых возможностей" для Украины.

Как отметил Резников, "некоторые пакеты (помощи Украине – УНИАН) были озвучены за закрытыми дверями", поэтому результатом встречи "Рамштайн-8" он очень доволен.