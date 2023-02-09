Спикер Минобороны США отметил, что Вашингтон прорабатывает актуальные потребности Украины.

Новое заседание контактной группы в формате "Рамштайн" состоится уже 14 февраля. Партнеры сосредоточатся на самых важных потребностях Украины.

"Ожидаются анализ достигнутого прогресса, а также очень предметные обсуждения относительно того, что нужно сделать для помощи Украине в будущем", - заявил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

По его словам, Вашингтон продолжит тесные консультации с Киевом и международными партнерами, чтобы определить актуальные потребности Украины.

Видео дня

"И мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить Украину такими возможностями, чтобы они могли добиться успеха на поле боя", - подытожил представитель Минобороны США.

Рамштайн-9 - что известно

Восьмая встреча в формате "Рамштайн" состоялся 19 января 2023 года. Партнеры рассматривали вопрос передачи танков Украине. В рамках заседания решение не приняли, но спустя несколько дней ряд стран анонсировали передачу боевой техники

20 января президент Владимир Зеленский призвал участников встречи в формате "Рамштайн" передать для ВСУ самолеты и дальнобойные ракеты.

Позже издание Politico сообщило, что на новой встрече в формате "Рамштайн" в центре внимания может быть авиация для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: