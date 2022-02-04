Резников: Разведданные Украины и стран НАТО по учениям Беларуси и РФ совпадают

Разведывательная информация Украины и стран-членов НАТО относительно военных учений Беларуси и РФ в рамках Союзного государства полностью совпадает.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во время проведения тактико-специальных учений подразделений МВД в Киевской области сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос о том, наблюдают ли наши ведомства по безопасности за военными учениями в Беларуси.
"У нас прямые контакты с нашими стратегическими партнерами, это и Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и другие страны НАТО и наши разведки говорят ежедневно в режиме реального времени. Мы сообщаем друг другу информацию, делаем обмен, делаем анализ, оценку и наш фактаж совпадает полностью", - заявил министр обороны.
Министр отметил, что они внимательно следят за военными учениями "Союзная решимость". Информацию о них собирают и из данных разведки, и из открытых источников.
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Как уже сообщал УНИАН, 17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в феврале у белорусских границ с Польшей и Украиной пройдут оперативные совместные учения вооруженных сил России и Беларуси.
При этом Лукашенко добавил, что Украина наращивает силы у белорусской границы.
По словам Лукашенко, учения должны быть "солидными", а их целью должна стать "отработка определенного замысла", как он выразился, в противостоянии с силами запада ("Прибалтика и Польша") и "юга" (Украина).
27 января Россия завершила перебазирование с Дальнего Востока в Беларусь истребителей Су-35. Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что Россия направляет на маневры в Беларусь 12 истребителей Су-35.