Резников: Разведданные Украины и стран НАТО по учениям Беларуси и РФ совпадают

Министр также отметил, что они внимательно следят за военными учениями "Союзная решимость".

Разведывательная информация Украины и стран-членов НАТО относительно военных учений Беларуси и РФ в рамках Союзного государства полностью совпадает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во время проведения тактико-специальных учений подразделений МВД в Киевской области сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос о том, наблюдают ли наши ведомства по безопасности за военными учениями в Беларуси.

"У нас прямые контакты с нашими стратегическими партнерами, это и Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и другие страны НАТО и наши разведки говорят ежедневно в режиме реального времени. Мы сообщаем друг другу информацию, делаем обмен, делаем анализ, оценку и наш фактаж совпадает полностью", - заявил министр обороны.

Министр отметил, что они внимательно следят за военными учениями "Союзная решимость". Информацию о них собирают и из данных разведки, и из открытых источников.