Министр считает, что Россия не решится на такой шаг.

Возможное признание Госдумой Российской Федерации так называемых "ЛДНР" будет равно выходу этой страны из Минских договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он напомнил, что с такой инициативой выступили российские коммунисты. Цель такой инициативы, отметил Резников, скрывается в желании РФ "заставить нас нервничать".

"Мы не будем по этому поводу нервничать", - подчеркнул Резников.

По его словам, если Россия все же примет такое решение, то это будет "очевидным шагом по выходу из Минских соглашений, демонстрацией того, что они по сути отказываются от Минских соглашений".

Министр отметил, что Минские соглашения не являются актом международного юридического характера, но это политико-дипломатические договоренности, которые даже были одобрены Советом Безопасности ООН.

"Если россияне вдруг признают эти незаконные группировки, то они по сути продемонстрируют, что отказываются от Минских соглашений. И надо искать какие-то новые модели взаимодействия для выхода из этой ситуации", - сказал он.

Также Резников добавил, что у него есть предчувствие относительно дальнейших действий России. Они не решатся на это, считает политик.

Признание "ЛДНР" Россией: что известно

Ранее Коммунистическая партия РФ во главе с Геннадием Зюгановым подготовила обращение к Владимиру Путину, призвав его признать "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил сомнение, что РФ сможет признать "ЛДНР".

В Кремле сначала заявили, что не видели проекта документа, но вскоре добавили, что не будут его комментировать до принятия решения Госдумой.

21 января стало известно, что в Госдуме дали "зеленый свет" процедуре признания "ЛДНР". На следующей неделе в РФ обсудят инициативу коммунистов о признании оккупированных районов Донбасса - так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В МИД Украины уже отреагировали на регистрацию в Госдуме проекта по признанию "ЛДНР" независимыми.

"По анализу информации, которую мы сейчас имеем, эта инициатива внесена специально как часть расшатывания. Пока намерения какого-то быстро принимать это решение, и признавать ДНР и ЛНР в России мы не видим. Это часть большой игры по расшатыванию ситуации", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.