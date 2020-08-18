Активно достраивает: огромную резиденцию "радикала" Ляшко показали с высоты птичьего полета (видео)

У политика есть собственный курятник и сосновый лес во дворе.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко у себя на участке в поселке Козин Киевская область занялся расширением хозяйственного двора. Там появится четыре новых объекта, в том числе хозяйственный блок. Кроме того, политик решил обустроить возле резиденции новую альтанку площадью 87,2 кв.м.

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Отмечается, что резиденция «радикала» находится неподалеку от Старообуховской трассы, она окружена многометровым кирпичным забором, территория охраняется. Всего в собственности у Ляшко около 65 соток земли, есть свой курятник, а во дворе – сосновый лес.

Недостроенные объекты в Козине Ляшко указал в своей электронной декларации за 2019 год, которая опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Другое имущество Ляшко

В своей декларации политик также указал, что владеет квартирой, дачей и офисом в Киеве.

Еще в собственности у «радикала» есть коллекция монет, итальянская мебель, четыре пары часов, ювелирные украшения и три автомобиля. Отдельно Ляшко задекларировал свои известные вилы.

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Автор: Катерина Шварц