Зеленский продолжает возглавлять рейтинг доверия украинцев.

На падение рейтинга президента Владимира Зеленского повлияли, по меньшей мере, три причины.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Назову несколько причин, я в них уверен. Причина первая – есть некая закономерность, непростые времена, COVID, мы наблюдаем эту тенденцию не только в Украине. Причина вторая – против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне… Сегодня поток лжеинформации, не критики, практически откровенных оскорблений, просто не прекращается. Не будем говорить, откуда, кто заказчик – это всем известно, не нужно даже говорить. Здравомыслящие люди, которые смотрят, слушают, возмущены этим потоком", - сказал Ермак.

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Третьей причиной Ермак назвал низкий уровень информационной политики власти. Люди, по его словам, должны чувствовать улучшение своей жизни.

"Но очень важно, что делает власть для того, чтобы завтра стало жить лучше. Власть не имеет ни одного своего телеканала, против нее работает абсолютно другая система, на сегодняшний день причины таковы. Причины не в том, что президент Зеленский, как писали где-то, "за два года сумел развалить процветающую страну, уничтожить лучшую медицину", - сказал глава ОП.

Рейтинг Зеленского - 2021

По данным социологической группы "Рейтинг", президент возглавляет рейтинг доверия к украинским политикам. Зеленскому доверяют 38% опрошенных, не доверяют - 58%.

В то же время мэру Киева Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют - 54%, бывшему премьер-министру, лидеру партии "Украинская стратегия" Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%.

Главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют - 37%, еще 33% не знают, кто он. Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют - 72%.

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Автор: Юрий Годован