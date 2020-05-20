Gazeta Wyborcza: Украинцы считают Кучму лучшим президентом, но почему?

Уставшие от войны украинцы жаждут возвращения к нормальности, и, как оказалось, в их памяти она связана с временами второго президента.

В понедельник в Украине опубликовали новый опрос, посвященный первому году президентства Владимира Зеленского, а также популярности других политиков. В ходе исследования украинцев спрашивали также, кого они считают лучшим президентом страны за все время.

Результаты удивили и даже разозлили некоторых украинских комментаторов. В конце концов, удивление они вызвали и в Польше, - пишет Gazeta Wyborcza. В Украине решили, что лучшим президентом был Леонид Кучма (так ответили 20% опрошенных). На втором месте оказался Владимир Зеленский (16%), на третьем - первый президент Леонид Кравчук (13%). В следующей тройке - Петр Порошенко (12%), Виктор Янукович (9%) и Виктор Ющенко (6%).

В Польше, наверное, наибольшее недоумение вызвало последнее место Ющенко. Ведь он был тем политиком, который свое президентство выборол. Собственно, это для него сделали украинцы, которые не смирились с фальсификацией выборов. Мирная "Оранжевая революция" получила активную поддержку в Польше. О ней говорили все СМИ, а тысячи поляков поехали в Украину в качестве наблюдателей. Ющенко для многих был героем. В Польше, похоже, его таким считали даже больше, чем в самой Украине.

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С украинской точки зрения, первенство Кучмы в рейтинге не очень-то и странное. Ведь он единственный, кто дважды занимал президентское кресло. У многих он ассоциируется со стабильностью и умелым маневрированием между Россией и Западом. Во времена Кучмы были периоды, когда, казалось, все указывало на его большую благосклонность к Западу. Но Россия стояла на пути. Хотя самому Кучме пришлось с ней соперничать. В начале его президентства в 90-х годах он подавил пророссийский сепаратизм в Крыму. В 2003 году он выступил против России в конфликте за небольшой остров Тузла. "Украина - не Россия" - гласил заголовок его книги. На фоне России с ее войнами в Чечне Украина казалась оазисом мира.

Мало кто хочет помнить, что именно при Кучме зародилась украинская олигархическая система. И именно тогда произошло убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Но многие помнят, что в конце его работы жить стало немного легче. А в 90-х годах в Украине было несравненно труднее, чем в Польше. Гиперинфляция и иногда невыплата зарплат. Но парадокс в том, что автором улучшения экономической ситуации был в свое время премьер-министр Виктор Ющенко и его правительство. Когда же его уволили, он перешел в оппозицию к Кучме.

Первые годы президентства Ющенко - это период благосостояния. Началась волна потребительства. Но финансовый кризис 2008 года стал холодным душем. Ющенко был инициатором многих приоритетов украинской политики: установление исторической правды, отмена визового режима с Евросоюзом, автокефалия украинской церкви. Но все это удалось получить лишь во время президентства Петра Порошенко. Последний также принадлежал к кругу так называемых "любих друзів" Ющенко. А их связывают с кумовством, которое до настоящего времени не искоренено из украинской политики.

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Gazeta Wyborcza пишет, что украинцы поместили Порошенко на четвертое место, хотя, объективно говоря, ему удалось достичь многого. Но и в его случае оппоненты могут добавить длинный список обвинений. Как часто говорят в Украине, всегда есть некое "но". Во всех таких рейтингах важную роль играет память избирателей и психологическое состояние общества. Сегодня в Украине наблюдается усталость от войны и желание вернуться к нормальности. Оказывается, что часть украинцев связывают ее именно с временами Кучмы.

Ющенко многих раздражал своими поучениями. Также роль сыграло разочарование украинцев "политиком-мессией". Ожидания от Ющенко были огромные. Сегодня с такой же надеждой много кто смотрит на Зеленского. Каким он останется в памяти, покажет рейтинг после его президентства.