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Опрос показал, кого украинцы считают лучшим президентом

10:50, 18 мая 2020
Политика
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Украинцы назвали лучшего президента / УНИАН

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За Кучму отдали голоса 20% опрошенных. На втором месте оказался Зеленский - у него 16%.

13% респондентов считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% - Петр Порошенко, 9% - Янукович и только 6% сказали, что лучшим был Ющенко.

В то же время, 14% ответили, что ни один из президентов не был лучшим, еще 10% - не смогли ответить.

Чаще Кучму и Януковича избирали жители юго-восточных областей, Порошенко – жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука - старшее поколение.

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