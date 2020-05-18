Опрос показал, кого украинцы считают лучшим президентом
10:50, 18 мая 2020Политика
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14% опрошенных ответили, что ни один из украинских президентов не был лучшим.
Украинцы назвали лучшего президента / УНИАН
Согласно результатам опроса, проведенного соцгруппой "Рейтинг", лучшим президентом украинцы считают Леонида Кучму.
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За Кучму отдали голоса 20% опрошенных. На втором месте оказался Зеленский - у него 16%.
13% респондентов считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% - Петр Порошенко, 9% - Янукович и только 6% сказали, что лучшим был Ющенко.
В то же время, 14% ответили, что ни один из президентов не был лучшим, еще 10% - не смогли ответить.
Чаще Кучму и Януковича избирали жители юго-восточных областей, Порошенко – жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука - старшее поколение.
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