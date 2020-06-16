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10 законопроектов: в "Слуге народа" рассказали, как будут вводить в Украине народовластие

20:20, 16 июня 2020
Политика
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Рада рассмотрит законопроект о референдуме / фото УНИАН

Об этом заявил нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире канала "Украина 24".

"У нас также планируются законы о местных референдумах, об отзыве депутатов, законопроект, предусматривающий проведение публичных консультаций, и так далее. Это около 10 законопроектов, которые действительно дадут возможность каждому гражданину Украины влиять на принятие властью решений не раз в пять лет, ожидая следующего президента или парламент, а хоть каждый месяц принимать решения по любым вопросам", - сказал он.

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Качура рассказал, что законопроект согласовывали с представителями общественных организаций и экспертами. 

"Законопроект, который мы будем принимать, он на самом деле является хорошим, мы получили хороший вывод национальной академии наук, Национальной академии правовых наук, авторитетных организаций. Мы сделали всестороннее обсуждение и консультации с представителями общественных организаций. Каждая статья была обоснована, аргументирована и обсуждена. Сейчас также планируем получить ответ Венецианской комиссии, на этой неделе планируется встреча с экспертами. После этого мы будем иметь конкретное понимание - может, что-то нужно изменить между первым и вторым чтением. Мы будем стараться опираться и на мысль международных экспертов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в четверг Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме.

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