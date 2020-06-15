В четверг парламент планирует рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме - Разумков

Спикер отметил, что на текущей неделе парламент будет рассматривать и кадровые вопросы.

В четверг Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о народовластии через всеукраинский референдум под регистрационным номером 3612.

Читайте такжеСтефанчук рассказал, почему ВР ч работала над законопроектом о всеукраинском референдуме

«Думаю, что во вторник мы рассмотрим сокращение сроков (речь идет о сокращении сроков рассмотрения данного законопроекта между первым и вторым чтением и первое чтение - УНИАН), а позднее в четверг, возможно, если все будет хорошо, мы уже сможем его рассматривать в первом чтении и по существу», - сказал Разумков.

Он также отметил, что на текущей неделе предусматривается рассмотрение законопроекта, касающегося креативной индустрии.

По словам Разумкова, также будут кадровые вопросы, но не уточнил, о каких идет речь.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram