В четверг парламент планирует рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме - Разумков
В четверг Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о народовластии через всеукраинский референдум под регистрационным номером 3612.
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«Думаю, что во вторник мы рассмотрим сокращение сроков (речь идет о сокращении сроков рассмотрения данного законопроекта между первым и вторым чтением и первое чтение - УНИАН), а позднее в четверг, возможно, если все будет хорошо, мы уже сможем его рассматривать в первом чтении и по существу», - сказал Разумков.
Он также отметил, что на текущей неделе предусматривается рассмотрение законопроекта, касающегося креативной индустрии.
По словам Разумкова, также будут кадровые вопросы, но не уточнил, о каких идет речь.
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