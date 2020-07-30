Скандальные биллборды о "референдуме", как и борды против "референдума" в Днепре разместила одна и та же рекламная компания, близкая к окружению мера города Филатову

Днепр накануне местных выборов с помощью рекламы "раскачивают", деля на "патриотов" и "сепаратистов".

Последние недели в Днепре плодятся билборды ОПЗЖ с откровенно провокационным слоганом: «Городу нужен Днепровский референдум». Одновременно местная ячейка партии «Европейская солидарность» демонстративно обличает ОПЗЖ в продвижении идеи «русского мира» на территории Днепра, обвиняя в сепаратизме. При этом, плоскости для билбордов для рекламы ОПЗЖ принадлежат фирмам, близким к окружению мера города Филатову.

Об этом пишет Антикор в статье "Жителям Днепра предлагают главные роли в грязном политическом спектакле".

"Хорошо известно, что билборды во все времена считались мощным пропагандистским оружием, особенно в преддверие выборов. И ни один такой борд не появится без согласования с мэром. Просто потому, что в противном случае у мэра есть все рычаги, чтобы этот борд убрать – например, не продлить аренду на землю компании-собственнику конструкции. Так было при Куличенко, так есть сейчас, так наверняка будет и при новом мэре. Не сложно сделать вывод, что борды ОПЗЖ появились с благословения Филатова", - говорится в материале.

Отмечается, в политических кругах Днепра хорошо известно – за ОПЗЖ и «Европейсской солидарностью» в Днепре стоят Корбан и Филатов.

"Они «купили франшизу» и будут формировать в Днепре списки депутатов этих партий на выборах. Им как воздух нужно большинство в горсовете, ибо собственная партия имеет для этого лишком низкий рейтинг. Учитывая, что на оппозиционном электоральном поле все активнее продвигается «Блок Вилкула «Украинская перспектива»», проценты той же ОПЗЖ тают на глазах. У «Европейской солидарности в Днепре» вообще не проценты, а слезы", - говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что исходя из этого, у команды Корбана-Филатова задача максимально нарастить рейтинг и ОПЗЖ и «ЕС».

"Это трудная задача, требующая отчаянных решений. Но политехнологи за большие деньги и не такое вам предложат. Для этого используется старый, но проверенный трюк образца 2015 года – расколоть общество на патриотов и сепартистов, столкнуть людей лбами, и поиметь с этого политические дивиденды. Методы, прямо скажем, гнусные, характерные для людей с полным отсутствием совести", - говорится в статье.

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