На повестке дня четыре законопроекта по вопросам налогообложения и фискальной политики.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве по требованию 165 народных депутатов внеочередного заседания парламента в четверг, 23 сентября, в 16:00.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь председателя ВРУ Ольга Туний.

На повестке дня четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики.

Среди них два проекта законов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины и Налогового кодекса по отмене норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций.

Также в повестке дня законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения подхода в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения и законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощенного учета доходов физических лиц - предпринимателей.

Ранее Кабинет министров изменил объем дохода в течение календарного года, при превышении которого плательщики единого налога второй-четвертой групп обязаны применять регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты). Согласно постановлению правительства, этот порог составит не 1 млн грн, а 220 размеров минимальной заработной платы (1,32 млн грн).

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Автор: Надя Пришляк