Кабмин вывел из-под обязательного применения кассовых аппаратов прием от населения металлолома.

Кабинет министров изменил объем дохода в течение календарного года, при превышении которого плательщики единого налога второй-четвертой групп обязаны применять регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление правительство приняло во время сегодняшнего заседания.

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Теперь этот порог составит не 1 млн грн, а 220 размеров минимальной заработной платы (1,32 млн грн – УНИАН).

Кроме того, этим постановлением Кабмин вывел из-под обязательного применения кассовых аппаратов прием от населения металлолома.

ФОПы и кассовые аппараты: что необходимо знать

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке до 2022 года использования кассовых аппаратов плательщиками единого налога.

В частности, до 1 января 2022 года отсрочено обязательное применение РРО (ПРРО) для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй–четвертой групп и объем дохода которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Документ отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в регистраторах расчетных операций (программных регистраторах расчетных операций).

Также до 1 января 2022 года продлено применение сниженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО (ПРРО) при проведении расчетных операций.

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Автор: Дмитрий Шварц