Ранее Зеленский посоветовал жителям оккупированного Донбасса, которые считают себя россиянами, переезжать в Россию.

Украинская власть должна создать условия, чтобы у людей не возникало желания выезжать на постоянное проживание за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга после открытия Сорочинской ярмарки заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя совет президента Владимира Зеленского жителям оккупированной части Донецкой и Луганской областей, которые считают себя россиянами, переезжать в Россию.

По словам Разумкова, необходимо сделать так, чтобы люди не уезжали, а возвращались в Украину.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на задержание крымских татар"Я думаю, нам нужно сделать так, чтобы жители и Донбасса, и Крыма, и всей Украины чувствовали себя украинцами и никуда не хотели ехать. Это задача для всей власти. И нам, наоборот, сегодня нужно вернуть тех, кто не от хорошей жизни, а искренне любя Украину, уехал в Европу, уехал в РФ... Нужно возвращать своих, а для этого необходимо создавать условия", - подчеркнул председатель парламента.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу " Дом " посоветовал жителям оккупированной части Донецкой и Луганской областей, которые считают себя россиянами, переезжать в Россию, поскольку эта земля будет в любом случае деоккупирована.

"Если ты любишь Россию и думаешь, что всю жизнь находился на территории Украины, но чувствовал ее Россией, если ты так чувствуешь, то должен понять – ради своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России", – сказал Зеленский.

Автор: Олег Булашев