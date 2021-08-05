Президент указал на "выход" из страны тем, кто считает оккупированный регион частью России.

Сторонникам идеологии "русского мира" не следует оставаться на территории временно оккупированного Донбасса — им стоит переезжать в Россию, поскольку этот регион никогда не войдет в РФ.

Об этом телеканалу "Дом" заявил президент Владимир Зеленский.

"Если ты живешь на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам – в Россию, мы – русские". То это большая ошибка – оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда", — сказал глава государства.

Сравнив оккупацию Донбасса с Берлинской стеной, Зеленский заверил, что в любом случае "стена рухнет".

Читайте такжеЗеленский готов встретиться с Путиным, "чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на Донбассе""Если ты любишь Россию и считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал ее Россией, если ты так чувствуешь, то должен понять – во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России", – сказал Зеленский.

Зеленский уверен, что без Украины в ОРДЛО не будет цивилизации, этот регион не сможет никуда расти.

Что касается жителей Донбасса, которые считают себя украинцами, а сам регион - украинским, Зеленский призвал их "быть там и держаться", потому что эта территория в любом случае будет деоккупирована.

Как уже сообщал УНИАН, ранее президент сделал аналогичное заявление про Крым.

Автор: Станислав Кожемякин