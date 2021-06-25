Председатель ВР отмечает, что прошла лишь половина президентского срока действующего президента, и еще очень многое еще не сделано.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что президент Украины Владимир Зеленский покидать свой пост пока не должен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о возможности объявления Зеленским внеочередных президентских выборов, спикер отметил:

"Я уверен, что президент не хочет сегодня оставить свою позицию, потому что очень многое еще не сделано. Лишь половина срока прошла, у него есть достаточно времени для того, чтобы работать дальше. Почему он должен уйти со своего поста - для меня является загадкой".

Разумков добавил, что досрочные выборы теоретически возможны - в четырех случаях: по состоянию здоровья, в случае смерти президента, в случае импичмента или отставки.

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"В любом случае, это, я не думаю, что нужно сегодня президенту", - подытожил он.

Также на уточнение, что Зеленский может пойти на досрочные президентские выборы, председатель ВР отметил, что, если президент досрочно прекратил свои полномочия, то он не может выдвигаться на следующих президентских выборах.

"То, что сегодня используют СМИ, - это ерунда ... Президент четко вчера в интервью сказал, что он будет работать дальше. Пойти на досрочные выборы - это закрыть себе возможность идти дальше, не на внеочередные выборы президента. Мы понимаем, что президент точно этого не желает, и мы видим это в его заявлениях и его позиции. И я полностью с ним согласен в этом плане", - сказал Разумков.

Кроме того, Разумков заявил, что и сам он не собирается уходить с должности.

"Я не собираюсь в отставку", - заявил Разумков.

Его спросили относительно высказываний советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка по этому поводу - мол, Разумков сам распространяет такие слухи. "Я не читаю Подоляка, я не собираюсь в отставку. Поэтому распускать слухи не планирую, не делал и делать этого не буду", - ответил Разумков.

Также он напомнил известные слова профессора Преображенского, персонажа книги Михаила Булгакова "Собачье сердце": "Не читайте до обеда советских газет".

Он отметил, что ему его работа нравится и он надеется, что делает ее эффективно, и добавил, что с Подоляком у него нет никаких конфликтов.

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Авторы: Надя Пришляк, Таня Поляковская