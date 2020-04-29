Рада завтра соберется на внеочередном заседании

В 12:00 состоится заседание Согласительного совета.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 13:30 30 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВР.

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"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 13:30 30 апреля в связи с требованием 159 народных депутатов", - сказано в сообщении.

Внеочередное заседание состоится в сессионном зале ВР по адресу: ул. Михаила Грушевского, 5.

Также по инициативе Разумкова завтра в 12:00 состоится Согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп).

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура обнародовал предварительный перечень вопросов повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады, проведение которого ожидается 30 апреля.

Среди прочего, предполагается рассмотреть проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезнью (COVID-19) (№3329) и проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении (№3313).

Также будет рассмотрен проект постановления о внесении изменений в постановление парламента "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" (№3402) и проект постановления с аналогичным названием №3401.