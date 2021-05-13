Институт проблем безопасности атомных электростанций отмечает, что эта активность не превышает установленных пределов безопасности.

Ученые зафиксировали рост ядерной активности в разрушенном реакторе на Чернобыльской электростанции в Украине с момента установления нового безопасного конфайнмента.

Об этом говорится в сообщении Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) НАН Украины.

"После установления нового безопасного конфайнмента (НБК) "Арка" в проектное положение в течение более четырех лет действительно наблюдается рост плотности потока нейтронов на периферии скопления топливосодержащих материалов (ТСМ), который локализован в одном из подреакторных помещений объекта "Укрытие"", - сказано в сообщении.

При этом на сегодняшний день этот рост не превышает установленных пределов безопасности, контролируемых с помощью штатной системы контроля ядерной безопасности (СКЯБ ИАСК), отметил Институт.

По информации пресс-службы, на основе прогнозных оценок ожидается, что и в дальнейшем будет наблюдаться рост плотности потока нейтронов, который будет определяться процессом потери влаги в слое переувлажненной среды лавообразных ТСМ.

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"Поэтому ученые ИПБ АЭС акцентируют внимание на необходимости углубленного исследования состояния топливосодержащих материалов и изучения факторов, влияющих на состояние ядерной безопасности объекта "Укрытие", и, соответственно, разработали Программу мониторинга ТСМ объекта "Укрытие"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, понимая сложность проблемы, которая стоит перед Чернобыльской АЭС в период преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, предусматривающую обращение с ядерно-опасными материалами, в 2016 году Институтом была разработана специальная Программа мониторинга ТСМ объекта "Укрытие".

Однако на текущий момент времени ЧАЭС не обеспечена соответствующими ресурсами для реализации этой программы, подчеркнули ученые.

Превращение объекта "Укрытие" в экологически безопасную зону

В марте Кабинет министров направил почти 1,4 млрд грн на снятие с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и превращение объекта "Укрытие" в экологически безопасную зону.

В июле 2019 года был введен в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) над четвертым реактором Чернобыльской АЭС стоимостью 1,5 миллиарда евро со сроком служения минимум 100 лет.

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Автор: Анна Бредихина