Он будет отмечаться ежегодно 19 октября, в день рождения автора "Декларации ответственности человека", известного общественного деятеля Богдана Гаврилишина.

Верховная Рада приняла постановление об установлении Всеукраинского дня ответственности человека (№5286).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 308 из 356 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением, учитывая необходимость "качественного преобразования украинского общества в контексте понимания и повышения уровня ответственности", а также в память об авторе "Декларации ответственности человека" Богдане Гаврилишине, предполагается установить в Украине всеукраинский День ответственности человека, который будет отмечаться ежегодно 19 октября.

Кабинету министров Украины рекомендуется разработать с привлечением общественности и утвердить в месячный срок со дня принятия этого постановления комплексный план мероприятий по празднованию на государственном и местном уровне Дня ответственности человека, предусмотрев проведение ежегодно в учреждениях образования и культуры тематических мероприятий, бесед об ответственности человека, в соответствии с пунктами "Декларации ответственности человека".

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Также местным государственным администрациям и органам местного самоуправления рекомендуется провести в 2021 году мероприятия по празднованию Дня ответственности человека и мероприятия по чествованию памяти Гаврилишина.

Кроме того, Государственному комитету телевидения и радиовещания рекомендуется обеспечить освещение мероприятий по празднованию Дня ответственности человека и распространение пунктов "Декларации ответственности человека".

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как отмечается в пояснительной записке, введение всеукраинского Дня ответственности человека напомнит обществу о "составляющей успеха устойчивого развития", почтит память Гаврилишина и распространит "Декларацию ответственности человека", в основе которой лежат "важные ценности для создания эффективного общества".

Отмечается также, что 19 октября 2021 года будет отмечаться 95 лет со дня рождения Гаврилишина.

*** Богдан Гаврилишин (1926-2016 гг.) — украинский, канадский, швейцарский экономист, общественный деятель, меценат, член Римского клуба, президент Фонда Богдана Гаврилишина, основатель Международного института менеджмента в Киеве. С момента обретения Украиной независимости был советником нескольких президентов Украины, премьер-министров, председателей Верховной Рады.

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Автор: Таня Поляковская