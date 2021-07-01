Запланировано очередное и внеочередное заседание.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроекты об олигархах и коренных народах.

Как передает корреспондент УНИАН, состоится очередное и внеочередное заседание.

Внеочередное заседание состоится по инициативе президента и начнется в 16:00. На нем будет рассматриваться законопроект о коренных народах Украины (№5506) и законопроект О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни – так называемый закон об олигархах (№5599).

Также будут рассматриваться законопроекты об утрате силы закона "о создании зоны свободной экономической зоны "Крым".

Кроме того, в повестке дня – проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (№5600).

На очередном заседании парламента народные депутаты рассмотрят проект закона относительно усовершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований, а также законопроект о правилах отбывания административного ареста.

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Автор: Надя Пришляк