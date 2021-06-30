"За" проголосовали 9 членов комитета, "против" - 4, один - воздержался.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту принять в первом чтении президентский законопроект об олигархах.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 9 народных депутатов, 4 - против, один воздержался.

Поддержали рекомендацию народные депутаты из фракции "Слуга народа".

В парламенте зарегистрированы три альтернативных законопроекта по этому вопросу.

Законопроект о деолигархизации от Зеленского

2 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа президента Украины о введении его в действие и является обязательным к исполнению.

Олигархом может быть признано физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; может влиять на средства массовой информации; является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке согласно закону «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Также предусматривается создание реестра олигархов. Лицам, которые включены в реестр, запрещается осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с законом "О политических партиях в Украине"; быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Лица, включенные в реестр, обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном законом "О предотвращении коррупции".

Также предусмотрено, что в случае контакта публичного служащего с олигархом или его представителем такой служащий обязан подать декларацию о контактах. В то же время определяется, когда не подается декларация о контактах, например, когда это произошло на официальных мероприятиях, ход которых отображается в режиме прямой трансляции на радио, телевидении или через сеть Интернет в режиме, доступном для массового приема, а также на судебных заседаниях.

Действие закона рассчитано на 10 лет.

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Автор: Надя Пришляк