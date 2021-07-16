Перед тем парламент должен заслушать Кабмин относительно его деятельности в первом полугодии.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня заседание парламента.

Всего в повестке дня более 110 вопросов.

Сначала депутаты на Часе вопросов к правительству заслушают информацию о деятельности Кабинета министров в течение первой половины 2021 года, далее - вопрос о назначении Монастырского министром.

Среди законопроектов, которые будут рассматриваться, в частности, проект закона об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы (№4135), а также законопроекты о государственной регистрации геномной информации человека (№4265), об уполномоченном по медицинским вопросам (№5475) и о паспорте гражданина Украины в форме книжечки (№3986).

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Также будут рассматриваться, в частности, изменения в закон "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола (№3427), законопроекты о Службе военного капелланства (№4626) и о территориальной обороне Украины (№4504).

Кроме того, в повестке дня - законопроекты о лекарственных средствах (№5547) и о конституционной процедуре (№4533).

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Автор: Татьяна Поляковская