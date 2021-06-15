Конвенция применяется к обязательствам о содержании ребенка в связи с его несовершеннолетием и обязательств о содержании супругов, возникающих вследствие брачных отношений между супругами или бывшими супругами.

Верховная Рада Украины ратифицировала конвенцию, которая определяет условия содержания детей, бывших супругов.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон «О присоединении Украины к Межамериканской конвенции относительно обязательств о содержании» проголосовали 342 народных депутата.

Конвенция применяется к обязательствам о содержании ребенка в связи с его несовершеннолетием и обязательств о содержании супругов, возникающих вследствие брачных отношений между супругами или бывшими супругами.

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Конвенцией предусмотрено определение размера содержания, подлежащего уплате, сроков и условий уплаты, а также лица, имеющего право подавать иск о содержании в интересах кредитора.

Статьями 8-10 установлена юрисдикция судебных или административных органов, которые рассматривают иски о содержании.

Статьи 11-18 регламентируют порядок международного процессуального сотрудничества, в частности требований, согласно которым решения о содержании, принятые в одном государстве-участнике, будут выполняться в других государствах-участниках, а также обязательства государств-участников предоставлять юридическую помощь лицам, которые имеют право на освобождение от судебных расходов, возможность принимать временные или неотложные меры территориального характера, выполнение временных решений о содержании и промежуточных судебных решений о содержании и тому подобное.

Также конвенцией предусмотрено обеспечение временного содержания детей из других государств-участников, оставленных без попечения на их территориях, содействие государств-участников в переводе средств, уплаченных в соответствии с конвенцией, а также возможность отказа в исполнении иностранных судебных решений или в применении иностранного права.

Согласно статье 14 конвенции государства-участники обязуются предоставлять юридическую помощь лицам, которые имеют право на освобождение от судебных расходов.

В соответствии со статьей 19 конвенции государства-участники прилагают все усилия для обеспечения насколько это возможно временного содержания детей из других государств-участников, оставленных без попечения на их территории. Согласно порядку назначения и выплаты временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины от 22 февраля 2006 года № 189, временная помощь назначается в случае, когда место проживания (пребывания) одного из родителей не установлено.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что Межамериканская конвенция относительно обязательств о содержании разработана в рамках Организации американских государств и вступила в силу 6 марта 1996 года.

На сегодняшний день участниками конвенции являются 13 государств, среди которых Аргентинская Республика, Белиз, Многонациональное Государство Боливия, Федеративная Республика Бразилия, Республика Колумбия, Коста-Рика, Республика Эквадор, Республика Гватемала, Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Панама, Республика Парагвай, Республика Перу и Восточная Республика Уругвай.

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Автор: Надя Пришляк