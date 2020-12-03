Размер штрафов за такие нарушения составит от 170 грн до 6 тыс. 800 грн.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за невыполнение законных требований депутата местного совета (№3381).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 309 народных депутатов из 341, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается дополнить КоАП новой статьей 188-56 "Невыполнение законных требований депутата местного совета".

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В ней устанавливается, что несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на депутатский запрос депутата местного совета, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 425 грн).

Повторное в течение года совершение такого же нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, - влечет наложение штрафа на должностных лиц от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 425 до 850 грн).

Несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на депутатский запрос депутата местного совета, предоставление ложной или неполной информации на такой запрос - влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 4 тыс. 250 грн).

Повторное в течение года совершение такого нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто админвзысканию, - влечет наложение штрафа на должностных лиц от 250 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 4 тыс. 250 до 6 тыс. 800 грн).

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Автор: Татьяна Поляковская