В Украине РФ повреждено или уничтожено уже более 250 культурных памятников.

Верховная Рада обратилась к ЮНЕСКО о лишении Российской Федерации статуса государства-члена этой организации.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие постановления "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) относительно лишения Российской Федерации статуса государства-члена ЮНЕСКО" проголосовали 311 народных депутатов.

В обращении отмечается, что РФ не прекращает уничтожение городов и целых регионов Украины. При этом отмечается, что, по последним данным, повреждено или уничтожено уже более 250 культурных памятников, среди которых – церкви, музеи, памятники, заповедники, дома культуры, театры, библиотеки и исторические здания.

"Такие действия со стороны страны-агрессора являются абсолютным нигилизмом норм международного гуманитарного права и здравого смысла", - говорится в обращении.

В нем сказано, что сейчас вопрос дальнейшего развития нашего государства напрямую зависит от действий РФ, которая делает все для того, чтобы "осквернить многовековые достояния Украины, в том числе культурные".

"Страна агрессор и ее руководство давно показали свою позицию – они не собираются продолжать дипломатические отношения с цивилизованным миром и международными институтами", - отмечается в нем.

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