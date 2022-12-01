За проект закона высказались более 260 народных депутатов.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона насчет совершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы (№8169).

Законопроектом предлагается совершенствование положений относительно определения соотношения воинских званий сержантского состава, а также регламентировать возможность зачисления срока выслуги лет в воинском звании, что было присвоено военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, до проведения установленной законом переаттестации, для получения очередного обновленного воинского звания. За документ проголосовал 261 народный депутат.

Кроме того предполагается урегулировать некоторые нормы относительно установления, изменения или прекращения правовых отношений между государством и гражданами Украины в вопросах исполнения последним воинского долга, в том числе связанных с подготовкой граждан к военной службе, их припиской к призывным участкам, призывом на военную службу и прохождением ими срочной военной службы.

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Также предполагается ввести испытания при принятии на военную службу по контракту; установить сроки прохождения военной службы по контракту от одного до 10 лет путем исключения соответствующего положения относительно 6-месячного срока.

В законопроекте отмечается, что для принятых на военную службу по контракту граждан Украины с целью установления их соответствия воинским должностям может устанавливаться испытание.

Для гражданин Украины, принятых на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования (кроме Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины) впервые (кроме курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений учреждений высшего образования, а также тех, кто ранее проходил военную службу) установление испытания является обязательным.

Испытание устанавливается сроком от одного до шести месяцев.

Мобилизация в Украине - важнейшие новости

После того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, в нашей стране объявили всеобщую мобилизацию.

7 октября парламент принял закон о внесении изменений в ст. 1 закона "О воинской обязанности и военной службе", которым предусмотрено взятие женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию.

21 числа президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

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