За соответствующее постановление проголосовали 235 народных депутатов.

Верховная Рада постановлением № 8275 назначила народного депутата Елену Шуляк председателем комитета по вопросам организации государственной власти, Роксолану Пидласу – председателем комитета по вопросам бюджета и Андрея Задорожного – председателем комитета по вопросам прав человека. За соответствующее постановление проголосовали 235 народных депутатов.

Согласно постановлению, Андрей Клочко (фракция "Слуга народа") отозван с должности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. На эту должность назначена народный депутат Украины Елена Шуляк (фракция "Слуга народа").

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Постановлением предусмотрено избрать на должность председателя комитета по вопросам бюджета народного депутата Роксолану Пидласу, отозвав ее с должности заместителя председателя комитета по вопросам экономического развития. Согласно постановлению, заместителем председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки избран Юрия Аристова ("Слуга народа"), отозвав его с должности главы комитета по вопросам бюджета.

Постановлением предусмотрено избрать Андрея Задорожного (фракция "Слуга народа") председателем комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений, освободив его от обязанностей члена комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Этим постановлением Максим Ткаченко отозван с должности первого заместителя председателя комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Дмитрий Гурин (фракция "Слуга народа") постановлением избран членом комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования и освобожден от обязанностей члена комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Также избран Игорь Васильев ("Слуга народа") членом комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, освободившись от обязанностей члена комитета по вопросам цифровой трансформации.

Алексей Мовчан (фракция "Слуга народа") назначен заместителем председателя комитета по вопросам экономического развития.

Ахтем Чийгоз (фракция "Европейская солидарность") назначен первым заместителем председателя комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Николай Скорик (был во фракции ныне запрещенной партии "ОПЗЖ", а сейчас в группе "Платформа за жизнь и мир") назначен членом комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, освободив его от обязанностей члена комитета по вопросам экономического развития.

Евгений Яковенко (группа "Восстановление Украины") избран секретарем комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Галина Янченко (фракция "Слуга народа") отозвана с должности заместителя председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики и избрана членом комитета по вопросам экономического развития.

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