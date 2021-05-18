Депутаты планируют рассмотреть вопрос увольнения Владислава Криклия, Игоря Петрашко и Максима Степанова.

В связи с требованием 155 народных депутатов председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве сегодня, 18 мая, внеочередного пленарного заседания парламента.

На официальном веб-портале ВР сообщается, что заседание начнется в 16:00.

Читайте также"Слуги народа" поддержали кандидатуры новых министров, будут голосовать за них в четверг - АрахамияДепутаты намерены рассмотреть три вопроса:

об увольнении Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры Украины;

об увольнении Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины.

Отставка трех министров: что известно

14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова. Народные депутаты собрали более 150 голосов для проведения внеочередного заседания Рады.

Сам министр говорит, что не писал заявления об увольнении и собирается и дальше бороться за качественную медицину для граждан, однако "депутаты должны принимать решения".

Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.

По данным источников СМИ, отправить Степанова в отставку планировали уже несколько раз. 14 мая добровольно уйти ему якобы предложил президент Украины Владимир Зеленский. Однако глава Минздрава отказался. После этого в Раду и поступило представление от премьера на увольнение министра здравоохранения.

Также в пятницу, 14 мая, стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры - Владислава Криклия. По данным источников СМИ, уволиться им также предложил президент - они согласились.

Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Александра Кубракова и Алексея Любченко на должностях министров, а вместо министра здравоохранения Максима Степанова предлагают его заместителя, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

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Автор: Катерина Комолова