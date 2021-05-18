Нового главу Минздрава могут назначить уже в четверг.

Верховная Рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, на внеочередном заседании ВРУ, которое было инициировано 155 народными депутатами фракции «Слуга народа», за увольнение Степанова проголосовали 292 парламентария.

Не голосовали в полном составе фракция «Батькивщина». Из фракции «Слуга народа» «за» проголосовали 203 нардепа.

Отставка Степанова: что известно

14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова.

Степанов сообщил, что не писал заявления на увольнение с должности главы Минздрава.

Читайте такжеГлава "Слуги народа" назвал причину возможной отставки Степанова и сказал, кто его заменитВ конце апреля заявили, что вопрос отставки главы Минздрава могут рассмотреть на внеочередном заседании правительства. Тогда за это подписались более 150 депутатов.

Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе президента и Кабмине.

Тогда же Ярослав Железняк из партии "Голос" рассказал, что 13 ноября правительство подписало документ, который начнет процесс увольнения министра здравоохранения. Сразу после этого Степанов ушел на больничный.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что следующим министром здравоохранения может стать заместитель Степанова и главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Автор: Надя Пришляк