Парламенту предлагают проверить возможные факты нарушения присяги со стороны омбудсмена.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Дырдин предлагает создать временную специальную комиссию по проверке возможных фактов нарушения присяги уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой.

Об этом говорится в проекте постановления №6322. Так, основными задачами ВСК определяются проверка возможных фактов нарушения присяги и подготовка вывода о наличии основания для освобождения от должности омбудсмена.

В пояснительной записке отмечается, что в адрес руководителей депутатских фракций и групп поступило 6 заявлений о поднятии вопроса об увольнении с должности Денисовой на основании нескольких судебных решений от гражданина Качуры Д.М.

Читайте такжеСолдат ВСУ стал жертвой буллинга из-за сексуальной ориентации: Денисова инициировала расследованиеВ частности, суды пришли к выводу, что Денисова не в полном объеме и не всесторонне рассмотрела электронные обращения Качуры и должна сделать это снова. В связи с этим, Качура просит вынести вопрос об освобождении омбудсмена на основании фактов, изложенных в его заявлениях, за нарушение присяги.

"Верховная Рада при наличии указанных в этой статье оснований рассматривает вопрос и принимает соответствующее постановление об освобождении от должности уполномоченного по представлению председателя Верховной Рады Украины или не менее одной четвертой народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины", - сказано в пояснительной записке.

Напомним, как сообщал УНИАН, уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не разрешили посетить экс-президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в тюремной больнице. Позже в ведомстве объяснили, что она не входит в список визитеров заключенных. Ранее Денисова приравняла к пыткам действия грузинских властей в отношении Саакашвили.

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Автор: Екатерина Малюга