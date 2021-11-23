Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Дырдин предлагает создать временную специальную комиссию по проверке возможных фактов нарушения присяги уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой.
Об этом говорится в проекте постановления №6322. Так, основными задачами ВСК определяются проверка возможных фактов нарушения присяги и подготовка вывода о наличии основания для освобождения от должности омбудсмена.
В пояснительной записке отмечается, что в адрес руководителей депутатских фракций и групп поступило 6 заявлений о поднятии вопроса об увольнении с должности Денисовой на основании нескольких судебных решений от гражданина Качуры Д.М.
Читайте такжеСолдат ВСУ стал жертвой буллинга из-за сексуальной ориентации: Денисова инициировала расследованиеВ частности, суды пришли к выводу, что Денисова не в полном объеме и не всесторонне рассмотрела электронные обращения Качуры и должна сделать это снова. В связи с этим, Качура просит вынести вопрос об освобождении омбудсмена на основании фактов, изложенных в его заявлениях, за нарушение присяги.
"Верховная Рада при наличии указанных в этой статье оснований рассматривает вопрос и принимает соответствующее постановление об освобождении от должности уполномоченного по представлению председателя Верховной Рады Украины или не менее одной четвертой народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины", - сказано в пояснительной записке.
Напомним, как сообщал УНИАН, уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не разрешили посетить экс-президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в тюремной больнице. Позже в ведомстве объяснили, что она не входит в список визитеров заключенных. Ранее Денисова приравняла к пыткам действия грузинских властей в отношении Саакашвили.