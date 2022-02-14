Сейчас против Украины развернулась огромная информационная война, подчеркнул первый заместитель главы фракции "Слуга народа".

На заседании согласительного совета депутатских фракций и групп в Верховной Раде первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец выразил благодарность за работу Министерству обороны в условиях информационной атаки на Украину. Кроме того, он отметил, что несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается наша страна, её готовы защищать тысячи украинцев.

"Мы видим сейчас огромную информационную войну, которая развернулась против Украины. Весь мир увидел, что есть Украина, что мы умеем защищаться, что у нас огромная армия. Нас совсем не пугает 100 тысяч российских войск. 400 тысяч украинцев держали оружие в руках и умеют защищать свою страну. Мы все должны спокойно продолжать работу. Я хочу выразить восхищение блестящей работой Министерства обороны и Министерства иностранных дел в эти дни. Министерства инфраструктуры. Я считаю, что именно так должно работать государство", – отметил Андрей Мотовиловец.

Он добавил, что, по его мнению, Министерство обороны работает четко, слаженно и быстро, чего необходимо добиться и в работе Верховной Рады. Т.к. Украину впереди ждут новые вызовы, и поэтому нужно консолидировать усилия в направлении защиты государства, граждан и бизнеса.

"Это не последний вызов. И нам нужно реагировать быстро. Мы должны обеспечить спокойствие для бизнеса, украинского народа, военнослужащим, мы просим работать вместе", – заключил первый заместитель главы фракции.