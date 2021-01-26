Прокомментировал парламентарий и заявления от министра здравоохранения Украины Максима Степанова про «чудесную медицину».

Низкие тарифы, заоблачные зарплаты и пенсии, автобаны и хабы – всего лишь сказка от власти. На деле же украинцев ждут шокирующие реалии – заоблачные тарифы, мизерные зарплаты и пенсии, а также полная катастрофа в экономике и социалке. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович во время своего выступления с парламентской трибуны.

«Коллеги, вы хотите послушать сказку про великую европейскую страну, в которой бабушки будут получать достойную пенсию, а учителя – не меньше 4 тысяч долларов? Про страну, где есть хабы и просторные автобаны? Про страну, где изобретена первая в мире вакцина от коронавируса? Но этого всего нет – это все то, о чем нам врала «зелёная» власть», – заметил в своем выступлении политик.

На деле же обещания так и остаются невыполненными, отметил он.

«А теперь о реалиях – о государстве Украина, где тарифы вызывают шок, где правят тупицы, которые не желают что-либо менять, а желают лишь продолжать тотальное обворовывание страны и ее народа», – подчеркнул Вадим Рабинович.

Прокомментировал парламентарий и заявления от министра здравоохранения Украины Максима Степанова про «чудесную медицину».

«Украина идет в списках после африканских стран, и получит она уже остатки вакцины, да и то наша власть еще сама не знает, когда. И наши реалии в том, что украинская медицина полностью уничтожена – это сделали до нас Супрун и добивает ее Степанов!» – подытожил Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН