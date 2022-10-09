Он считает, что президент РФ уже не выглядит столь неприкосновенной персоной в политическом обществе.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что президента РФ Владимира Путина готовят к "пенсии".

В эфире информационного телемарафона он рассказал о признаках того, что российского диктатора могут отстранить от власти.

"На мой личный взгляд - это неофициальная пока что будет позиция - Путин готовится к "пенсии". Это точно не про классическую пенсию, потому что когда ты достигаешь уровня авторитарного монстра, то пенсия у тебя будет немножко иначе выглядеть. То есть ты будешь сидеть либо юридически, либо в каком-то закрытом помещении долго и долго", - сказал Подоляк.

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Советник руководителя Офиса президента отметил, что первым ключевым признаком того, что российского диктатора могут отстранить от власти является критика его действий теми, кто ранее его поддерживал.

"О каких симптомах можем говорить? Во-первых: Путин сегодня уже не выглядит такой неприкосновенной персоной в политическом обществе РФ, его постепенно начали критиковать, к нему уже не относятся, как к иконе, – это ключевое", - сказал Подоляк.

Он отметил, что для построенной в Российской Федерации системы важен культ личности, где лидер – "неприкосновенная икона".

"То есть для таких систем, которая построена в РФ, - это очень важно, чтобы лидер был неприкосновенной иконой. Культ личности имеет определенные правила функционирования, сегодня этот культ постепенно уже разрушается, и мы это видим – его начинают критиковать. Не просто какие-то там оппозиционеры, которых очень мало в РФ или те, которые уехали из России. Его начинают критиковать внутренние элементы из этой ключевой общественной группы, на которую он делал ставку, то есть из так называемых "патриотов", из патриотической тусовки. И это уже заметно, это уже такие "волны", - подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента также считает, что Путин уже не влияет на лиц из своего окружения - владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Во-вторых, он практически не руководит процессами внутренней войны. То есть, он якобы делает вид, что стоит над схваткой, но это не так. Он уже не может вмешиваться в то, что делает, например, тот же Пригожин, он уже не может вмешиваться в то, что делает тот самый Патрушев", - акцентировал Подоляк.

Он подчеркнул, что для выхода Путина на "пенсию" нужно еще определенное время и усилия Вооруженных сил Украины.

"Это не вопрос, что он уже завтра будет на "пенсии", безусловно, еще определенное время пройдет. И это зависит от наших Вооруженных сил. Чем больше будет тактических поражений, чем больше будет потерь тех или иных населенных пунктов, например, не 1 тыс. 170 кв. км в Херсонской области мы заберем, а уже, скажем, 10 тыс. кв. км заберем. То после этого он уже вообще будет в стороне стоять. Он сегодня постепенно из лидера над всеми политическими битвами, арбитра позиций, перемещается как раз в сторону сбоку стоять... Есть пропаганда, что на него "завязана", но воздействий, которые у него были до начала этой военной кампании в Украине или даже за два-три месяца после начала кампании, у него уже нет", - сказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что еще одним ключевым признаком начала отстранения Путина от власти является то, что сейчас он почти не проводит международных встреч.

"Когда он едет на международные встречи - вы видите уровень этих встреч - их уже практически нет. Кстати, сегодня был еще один важный знак – ОДКБ практически перестало существовать. Потому и Кыргызстан сказал, что не будет участвовать в этих учениях военных, в которых должны были участвовать именно страны с ОДКБ", - пояснил Подоляк.

Подрыв Крымского моста

Как сообщал УНИАН, утром, 8 октября, на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар. Мост был поврежден в нескольких местах.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ.

Впоследствии Главное управление разведки Минобороны сообщило, что в Москве начались аресты военнослужащих, в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

В тот же день в комментарии журналистам Подоляк выразил мнение, что подрыв моста в Крыму стал проявлением обострения конфликта между российскими военными и силовиками, в частности между ФСБ/ЧВК с одной стороны и Минобороны/Генеральным штабом с другой.

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