Александер Шалленберг / фото REUTERS

Российский президент Владимир Путин все еще ставит перед собой цель уничтожить Украину.

Такое мнение выразил глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Wiener Zeitung.

По его словам, санкции против России работают, хоть Кремль и пытается это отрицать.

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"Сейчас важно стратегическое терпение и крепкие нервы. Санкции с каждым днем ​​становятся все более эффективными. Целые отрасли российской экономики простаивают, Россия скатывается в рецессию, а для Европы все еще прогнозируют рост. В ЕС мы иногда являемся чемпионами мира по умалению и пессимизму, но в данном случае для этого действительно нет причин", - сказал Шалленберг.

Австрия готова способствовать переговорам между Россией и Украиной, если "дипломатия возьмет верх".

"Но мы очень далеки от этого. Даже после выступления Путина во Владивостоке видно, что нет ни малейшего желания отступать. Совсем наоборот. Цель России, похоже, по-прежнему состоит в том, чтобы уничтожить Украину", - подчеркнул глава МИД.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли заявил, что стратегические цели России в Украине провалились.

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