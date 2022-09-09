К такому выводу он пришел после выступления президента РФ во Владивостоке.

Российский президент Владимир Путин все еще ставит перед собой цель уничтожить Украину.

Такое мнение выразил глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Wiener Zeitung.

По его словам, санкции против России работают, хоть Кремль и пытается это отрицать.

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"Сейчас важно стратегическое терпение и крепкие нервы. Санкции с каждым днем ​​становятся все более эффективными. Целые отрасли российской экономики простаивают, Россия скатывается в рецессию, а для Европы все еще прогнозируют рост. В ЕС мы иногда являемся чемпионами мира по умалению и пессимизму, но в данном случае для этого действительно нет причин", - сказал Шалленберг.

Австрия готова способствовать переговорам между Россией и Украиной, если "дипломатия возьмет верх".

"Но мы очень далеки от этого. Даже после выступления Путина во Владивостоке видно, что нет ни малейшего желания отступать. Совсем наоборот. Цель России, похоже, по-прежнему состоит в том, чтобы уничтожить Украину", - подчеркнул глава МИД.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли заявил, что стратегические цели России в Украине провалились.

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